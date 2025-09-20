（台北中央社）台風18号は20日午前、中度台風（台湾基準）に勢力を強めた。中央気象署（気象庁）は、22日夜から23日日中にかけて台湾に最接近する可能性がある他、さらに強烈台風（同）に発達する恐れがあるとして注意を呼びかけている。台風18号は午後2時現在、フィリピン東の海上を時速6キロで北西に進んでいる。気象署によると、中心気圧は965ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は45メートル。中心