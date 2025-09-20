2025明治安田J1リーグ第30節が20日に行われ、浦和レッズと鹿島アントラーズが対戦した。チケットは完売御礼。Jリーグを代表する名門同士が、『埼玉スタジアム2002』を舞台に激突した。前節終了時点で鹿島は首位京都サンガF.C.と同勝ち点の2位。勝ち点差「8」の浦和にとって、敗戦は優勝争いからの完全なる脱落を意味する。試合の均衡が破れたのは14分、鹿島が浦和のミスをついて先制する。バックパスを受けた浦和のGK西川周