Jリーグは９月20日、J１第30節の川崎フロンターレ対FC東京をUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで開催。１−０でFC東京が勝利を収めた。今季２度目の“多摩川クラシコ”で、序盤は拮抗した展開となるなか、23分にFC東京が先制。右サイドからの長倉幹樹のクロスに、遠藤渓太がヘディングで合わせてネットを揺らす。追いつきたい川崎は、33分にラザル・ロマニッチがシュートを放つも枠を捉えられず。FC東京の１点リードで前