◇陸上世界選手権東京大会第8日男子1600メートルリレー予選（2025年9月20日国立競技場）男子1600メートルリレーの予選が行われ、日本は2分59秒74の2組7着でゴール。その後、3着だったオーストラリアなどが失格となり、6位に繰り上がった。5位のポルトガルの2分59秒70までタイムで拾われた。日本は0秒04差で敗退となった。日本は今大会400メートルで、予選で44秒44の日本記録を樹立するなど日本勢過去最高の6位入賞を果た