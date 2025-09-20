2024年9月21日、大雨で河原田川などが氾濫し、冠水した石川県輪島市の市街地昨年9月の石川県・奥能登地域の豪雨で、災害関連死を除く犠牲者16人のうち少なくとも10人が、5段階の警戒レベルで最高の「大雨特別警報」発表前に川の氾濫や土砂崩れに巻き込まれたとみられることが20日、遺族や地元消防などへの取材で分かった。熊本県や鹿児島県など各地で記録的大雨が相次ぐ中、国は「避難指示」など警戒レベル4までの避難が必要とし