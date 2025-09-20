岐阜県白川町の飛騨川で73歳の男性が溺れて死亡しました。男性はアユ網漁の仕掛けを外しに川に入り、溺れたとみられています。警察によりますと、19日午後8時半ごろ、白川町の飛騨川で男性の家族から「川にアユの仕掛けを外しに行って、帰ってこない」と消防に通報がありました。行方が分からなくなったのは白川町の無職・今井隆明さん(73)で、警察と消防が20日朝から捜索したところ、午前9時ごろにアユ網漁の仕掛けの下流で