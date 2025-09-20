【モデルプレス＝2025/09/20】歌手の渋谷すばるが11月5日にリリースするアルバム『Su』に収録されるタイトルトラック「Su」に、盟友・横山裕（SUPER EIGHT）がスペシャルゲストボーカリストとして参加することが決定した。【写真】横山裕、人気女優を押し倒す◆渋谷すばる「Su」横山裕が参加決定9月20日、神戸・ワールド記念ホールで行われた対バンイベント「横山裕×渋谷すばる」にて、同曲がアンコールで初披露された。渋谷と横