女優・タレントの小池里奈（32）がこのほど、自身のXを更新。大人の色気も漂わせる美スタイルが光るランジェリー姿を披露した。 【写真】透明感やば！32歳になった小池里奈、美スタイル本領発揮！ 3連休中日の今月14日に「三連休いかがお過ごしですか～？」として、FLASHデジタル写真集「やっと会えたね」（光文社）のオフショットを投稿。ランジェリーを身にまとって四つんばいになった姿や、横向きに寝