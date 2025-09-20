北海道は21日（日）にかけて雨と風が強まり、台風のような荒れ方をするところがありそうです。明け方にかけて線状降水帯が発生する恐れもあります。・雨雲の予想このあと低気圧の発達した雨雲が北海道にかかり、滝のような雨の降るところもありそうです。線状降水帯が発生すると、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性がありますので警戒してください。また前線の雲が南下します。西日本や東日本でも一時激しい雨の降るところがあ