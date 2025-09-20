◆世界陸上第８日（２０日、国立競技場）男子４００メートルリレー予選２組の日本は、小池祐貴―柳田大輝―桐生祥秀―鵜沢飛羽のメンバーで臨み、３８秒０７の同組３着で２１日の決勝進出を決めた。ＴＢＳ系の生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二はリレー侍の激走を見届けると「まだ上がりますよ。まだ行ける」とニッコリ。「まだ細かいミスがありましたよね、バトンの。あのスピードだから