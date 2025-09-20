「陸上・世界選手権・男子４００メートルリレー予選」（２０日、国立競技場）日本は１走小池祐貴（３０）＝住友電工＝、２走柳田大輝（２２）＝東洋大＝、３走桐生祥秀（２９）＝日本生命＝、アンカー鵜沢飛羽（２２）＝ＪＡＬ＝で臨み、３８秒０７の２組３着で２大会連続の決勝進出を決めた。２１日の決勝では３大会ぶりのメダル獲得を狙う。ただ、予選は波乱続きの展開となった。１組では今大会１００メートルで金、銀メダ