松竹は２０日、東京・歌舞伎座の「秀山（しゅうざん）祭九月大歌舞伎」に出演中の歌舞伎俳優で人間国宝の片岡仁左衛門さん（８１）が体調不良のため、２１日の公演を休演すると発表した。代役は松本幸四郎さん（５２）が勤める。