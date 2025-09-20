ダンス＆ボーカルグループ・ONE N’ ONLY（通称：ワンエン）が、メジャー1stアルバム『AMAZONIA』（11月26日発売）のリード曲「Gooey」（読み：グーイ）を、10月20日に先行配信することを発表した。また、21日午前0時から、グループ公式TikTok・Instagram・YouTube shortにて同楽曲のショート尺音源の配信がスタートする。【画像】オーラすごすぎ！鋭い視線でこちらを見つめるONE N’ ONLY同楽曲は、サビで繰り返される「Gooey