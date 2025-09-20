“最恐”女子レスラーが「原点の地」大暴れ。ヘッドバッドに加えて相手を場外にぶん投げ、レベルの違いを見せつけた。【映像】敵の悲鳴が響き渡る…美女レスラーが“無双”ぶん投げ技注目を集めているのはWWEスーパースター、“最恐女王”ことリア・リプリーだ。リアはパンクロックなキャラクターで、メイクもビジュアル系に近い黒や紫をベースの“ゴスメイク”が特徴。パワーあふれるパフォーマンスで圧倒的な人気を博してい