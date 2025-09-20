太平洋戦争中、旧日本軍が占領したマレー半島で、人々の記憶に深く刻まれているのが「華僑の粛清」。虐殺を指揮した日本兵の親族と、殺害された華僑の遺族、それぞれの思いを取材しました。日本による戦争加害の歴史です。軍国少年だった叔父 侵攻したマレー半島で何が80年以上前の戦争加害と向き合い続ける男性がいます。広島県廿日市市に住む橋本和正さん（74）。橋本和正さん「叔父のよく写っている写真です」「軍服姿の本人の