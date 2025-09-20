SUPER EIGHTのメンバーで、グループではベースも担当する丸山隆平と、ゲスの極み乙女、ichikoro、礼賛などでベーシストとして活躍する休日課長がオーガナイズを務めるライブイベント『THE BASS DAY 10th Anniversary Groove-Method LIVE』が、11月10日に東京・恵比寿ザ・ガーデンホール、11日に大阪・Zepp Nambaにて開催されることが発表された。【写真】11月10日の東京公演にゲスト出演するRADWIMPS・武田祐介ほか出演者「ベ