【MLB】ドジャース 6ー3 ジャイアンツ（9月19日・日本時間20日／ロサンゼルス）【映像】落差1.6m！“魔法のカーブ”に打者も愕然その1球は、あまりにも美しく“エグい”ものだった。ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」で出場したジャイアンツ戦、本拠最終登板となったカーショーが投じた伝家の宝刀にアメリカ中が熱狂している。ドジャース一筋18年、通算222勝を挙げた左腕は、日本時間19日に記者会見を開き、涙ながらに今