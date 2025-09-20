■東京2025世界陸上男子4×100mリレー予選（20日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手2019年ドーハ大会（銅メダル）以来、3大会ぶりのメダルを狙う日本は、予選2組で3着でフィニッシュ。タイムは38秒07で、2大会連続の決勝進出を果たした。1走に2019年ドーハ大会銅メダルメンバーの小池祐貴（30、住友電工）が好スタートを切ると、2走の胗田大輝（22、東洋大学）が快走で先頭争いへ。3走