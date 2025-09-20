『伊藤潤二傑作集8うめく排水管』（伊藤潤二/朝日新聞出版）第1回【全4回】この記事の画像を見る人気アイドル・藤野輝美が首を吊って自殺してから数日後、街に現れたのは彼女そっくりの巨大な「顔」だった。やがて人々の顔を模した気球が次々と出現し、ぶら下がった縄が“本物”の首を狙って襲いかかる…。『伊藤潤二傑作集8うめく排水管』に収録されている、逃げ場のない無差別で理不尽な死が降り注ぐ怪作「首吊り気球」を