◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節Ｃ大阪１―１柏（２０日・ヨドコウ桜スタジアム）前節終了時点で３位としていた柏は、Ｃ大阪戦に引き分けて２戦連続の勝ち点１となった。この日も前半からポゼッションサッカーでペースを作る。すると２５分、相手の最終ラインから中盤につなぐパスをＭＦ中川敦瑛がカット。ペナルティーエリア内へ深く切り込んで横に流し、最後はＦＷ細谷真大が冷静に決めて先制に成功した。しかし、同４１