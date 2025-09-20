◆世界陸上第８日（２０日、国立競技場）男子４００メートルリレー予選が行われ、日本は２組に出場。１走から小池祐貴（住友電工）―柳田大輝（東洋大）―桐生祥秀（日本生命）―鵜沢飛羽（とわ、ＪＡＬ）のメンバーで臨み、３８秒０７で組３着、全体５位で大会最終日（２１日）の決勝に進出した。男子４００メートルリレーの前に行われた男子１６００メートルリレーは予選で敗退。もし、４００メートルリレーも予選敗退した