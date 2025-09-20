◇陸上世界選手権東京大会第8日男子400メートルリレー予選（2025年9月20日国立競技場）男子400メートルリレー予選が行われ、日本は38秒07の2組3着で決勝進出を決めた。21日に行われる決勝では17年ロンドン大会の銅メダル、19年ドーハ大会の銅メダルに続く3度目の表彰台を狙う。38秒07は全体5番目のタイムでの通過となった。1組でジャマイカがバトンが渡らず予選敗退となる波乱があったが、メダル獲得には大本命の米