◆大相撲秋場所７日目（２０日、東京・両国国技館）新小結・安青錦（安治川）が関脇・若隆景（荒汐）を押し出し、５勝２敗とした。持ち味の低い姿勢を保って押し合い、相手の上体を起こして前進。そのまま押し出し、「胸を合わせたら、相手の方が技術がある。胸を合わせないように、我慢して少しずつ前に攻められて良かった」と手応えを示した。尊敬する若隆景が場所前に安治川部屋に出稽古に訪れた際、計１１番相撲を取った。