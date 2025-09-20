東京女子プロレス２０日の大田区総合体育館大会で、渡辺未詩（２５）がプリンセス・オブ・プリンセス（ＰＯＰ）王者・瑞希（３０）に勝利し、第１６代王者に輝いた。夏のシングルトーナメント「東京プリンセスカップ」を初制覇した渡辺は、８月２３日の後楽園大会で瑞希への挑戦を表明。今年１月４日後楽園大会での王座戦でベルトを奪われた因縁の相手と、約８か月半ぶりの雪辱戦となった。グラウンドの攻防から抜け出した渡