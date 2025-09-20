理沙さんが自宅を特定し、予告なく訪ねてきたあの日。彼女は終始穏やかに振る舞い帰って行くも、その行動は美咲の心に恐怖を刻みつけました。夫に相談し、不安を共有できたものの有効な解決策は見つからず……。そんな中で感染症の流行が広がり、自粛ムードを理由に美咲は理沙さんとの距離を置くことに成功します。しばらく平穏を取り戻したはずの生活。しかし幼稚園帰りの陽向が告げた一言が、美咲に新たな戦慄をもたらしま