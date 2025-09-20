１９日、展示飛行を披露する中国空軍の八一飛行表演隊。（長春＝新華社記者／顔麟蘊）【新華社長春9月20日】中国吉林省長春市で19日、2025年中国空軍航空開放イベントと長春航空ショーが始まった。航空ショーでは、空軍の現役航空機と地上装備、退役した装備、100種類以上が一堂に展示される。23日まで。１９日、展示飛行を披露する中国空軍の八一飛行表演隊。（長春＝新華社記者／顔麟蘊）１９日、展示飛行を披露する中国空軍の