陸上の世界選手権東京大会は２０日、国立競技場で男子４００メートルリレーの予選が行われ、日本（小池祐貴、柳田大輝、桐生祥秀、鵜沢飛羽）は３８秒０７の２組３着、全体５位で２１日の決勝に進んだ。（デジタル編集部）予選は２組に分かれて行われ、各組の上位３着までと、４着以下のチームのうちタイムの上位２チームが２１日の決勝に進む。日本は第１走者の小池が３番手で柳田につなぐ快走。柳田と桐生はしっかりつなぎ