◇パ・リーグ楽天2ー1西武（2025年9月20日楽天モバイル）楽天・藤平が1点リードの9回に登板。3者凡退でピシャリと抑え、自身初の2桁となる10セーブ目を挙げた。先頭打者は4回に一発を放っていた山村だったが、153キロの直球で二ゴロ。続く平沼はフォークで見逃し三振に仕留め、最後も源田をフォークで空振り三振に斬った。わずか13球で抑え、藤平は「久々に完璧だった。マウンドに上がったら、ゼロで帰ってくるとい