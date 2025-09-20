福岡六大学野球の秋季リーグ戦（西日本新聞社後援）は20日、福岡市の福工大野球場で第3週第1日の1試合を行い、福教大が九工大に3―2でサヨナラ勝ちし、2勝3敗とした。第2試合の九産大―日経大は2―2で迎えた四回裏途中で雨が激しくなったため継続試合になった。21日は第1試合に九工大―福教大、第2試合に九産大―日経大の継続試合、第3試合に福工大―九共大を同野球場で行う。