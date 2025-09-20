透け感ワンピにファン胸アツ90年代にオーディション番組からアイドルとして活躍し、現在は数々のドラマに出演し人気を博している43歳女優の?透け感ワンピ?姿に注目が集まった。 髪をひとつに束ね、白いニットワンピースにアクセサリーをプラスした洗練されたスタイルの最新ショットを公開したのは、元「YURIMARI」で活躍した女優の中村ゆり。デコルテラインの透け感が目をひくトップスを美しく着こなしている。この投稿