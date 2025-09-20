◆ソフトバンク4―5オリックス（20日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が?同期愛?を発揮している。初回、無死一、三塁で右前先制打を放つと、5回には右翼への9号ソロ。7回は中前打。2点差を追う9回は一矢報いる右翼への10号ソロを放ち、5打数4安打3打点、2本塁打の活躍を見せた。この日先発した上沢直之投手（31）は2012年に日本ハムに入団した同期。近藤は今季ここまで69試合に出場し、10本塁