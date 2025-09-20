「全く違う雰囲気の環奈さんは初めて見ました」女優の橋本環奈(福岡県出身)がXを更新。母親とマネージャーが思わず「可愛い」と連呼したという最新ショットを公開した。松本隆の作詞活動55周年記念イベント「風街ぽえてぃっく」に出演した橋本は「昨日はうちの母とレジェMGが珍しく可愛い可愛い連呼してました。笑 いつも言って」とつづり、昭和アイドル風ショットを投稿。胸元が開いた白いドレスに、大きな白のリボンが特徴的