◇パ・リーグロッテ7―8日本ハム（2025年9月20日エスコンF）ロッテのドラフト1位・西川史礁がパ・リーグ61年ぶりの快打を放った。2―7の5回無死一、三塁で達の直球を捉え、鋭い打球で右中間を抜く二塁打。これが今季25本目の二塁打。新人選手では64年の東京（現ロッテ）の石黒和弘（29本）以来、パ・リーグ61年ぶり5人目の記録となった。「うれしい気持ちもあるけど、ちょっと（力を）出しきれないふがいなさ、独特