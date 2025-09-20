女性4人組ユニット「MAX」が20日放送のフジテレビ系「相葉◎×部」（土曜後4・30）に出演し、今後の展望について語った。この日は「結成30年！MAXの歴史と深すぎる絆に迫る」と題し、グループが過去のつらい出来事を乗り越えた思い出を振り返る企画を放送。デビュー30周年を迎え、メンバーみな40代に突入。この先どんな道を目指すのか、それぞれ思いを語る場面があり、LINAは「一応目標にしてるのは“還暦MAX”なんですよ」