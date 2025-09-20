気象台は、午後8時43分に、暴風警報を藤里町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】秋田県・藤里町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村に発表 20日20:43時点沿岸では、20日夜遅くまで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□暴風警報20日夜遅くにかけて警戒風向南・陸上最大風速18m/s・海上最大風速23m/s■能代市□暴風警報20日夜遅くに