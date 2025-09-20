気象台は、午後8時43分に、大雨警報（土砂災害）を富山市、砺波市、南砺市、立山町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】富山県・富山市、砺波市、南砺市、立山町に発表 20日20:43時点富山県では、20日夜遅くから21日明け方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■富山市□大雨警報【発表】・土砂災害20日夜遅くから21日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mmピーク時間20日夜