長屋晴子さん人気バンド「緑黄色社会」のボーカルの長屋晴子さん（30）が20日、バンドの公式サイトを通じ、ロックバンド「BIGMAMA」のボーカル金井政人さん（40）と結婚したと発表した。長屋さんは「皆さまへの感謝の気持ちを音楽で還元できるよう、個人としても、音楽を創る人間としてもより一層精進してまいります」とコメントした。「緑黄色社会」は4人組のロックバンドで、代表曲に「Mela！」や「花になって」など。2022