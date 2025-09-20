北朝鮮による拉致被害者で2002年に帰国した2人が埼玉で講演を行いました。20日、さいたま市でおこなわれた講演会には、1978年、新潟県で北朝鮮によって拉致され2002年に帰国した蓮池薫さん（67）と曽我ひとみさん（66）が出席しました。蓮池薫さん「若い世代に拉致問題を知ってもらう、そういう方向で若い世代への啓発が求められている。若い方々へ拉致問題の話をぜひしていただきたい」曽我ひとみさん「日本国民は拉致という犯罪