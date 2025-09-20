レースクイーン（レースアンバサダー）の霧島聖子（33）が20日、インスタグラムを更新。水着姿を公開した。「この水着、リボンやフリルたっぷりでお気に入り水着に合わせてヘアアクセサリーも調達したんだよ〜！！」とつづり、白のフリルにブルーのリボンが付いたビキニ姿でプールで楽しむ様子を公開した。この投稿に「可愛いスタイルいい聖子さん」「超セクシー」「綺麗なヘソだなー」などのコメントが寄せられている。