◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１広島（２０日・東京ドーム）巨人のライデル・マルティネス投手が移籍１年目でキャリアハイを更新する４４セーブ目をマークし、チームのＣＳ進出決定に貢献した。セーブ数は両リーグ単独トップ。昨季中日でマークした４３セーブを更新した。自身の記録を抜いてセ・リーグ外国人シーズン最多セーブも記録し「今までやってきたことが結果につながったんだなと思います。振り返ったら、いい時も