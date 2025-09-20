元ＮＭＢ４８の白間美瑠が２０日に自身のＳＮＳを更新。なりきりショットを公開した。インスタグラムでラーメン、なると、ハートの絵文字を投稿した白間。スリットが入ったチャイナドレスをきた姿をアップした。この投稿には「可愛さ百万倍」「美瑠かわチャイナ〜」「もう可愛過ぎるぅぅ〜」「赤のチャイナが1番似合う」などの声が寄せられている。