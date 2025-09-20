東京女子プロレス２０日の大田区大会でインターナショナル・プリンセス王座決定戦が行われ、遠藤有栖（２７）がプリシラ・ケリー（２８）に勝って初戴冠に成功した。序盤からケリーの蹴りやエルボーなどの重い攻撃に苦戦を強いられた遠藤だが、コーナーに上がった相手を場外に蹴り落としたかと思えばキャメルクラッチで絞めあげるなど反撃。その後も猛攻を耐え抜くと、什の掟（じゅうのおきて）でマットに叩きつけて歓喜の３カ