◆世界陸上第８日（２０日、国立競技場）男子４００メートルリレー予選が行われ、１組目に登場したジャマイカが３走と４走の間でバトンがつながらず途中棄権に。各組３着＋４着以下タイム上位２か国による決勝進出を逃した。３走のＲ・フォードと４走のＫ・トンプソンの間でバトンをつなぐ際にミス。トンプソンは走り出すことができず、ゴールまで到達することはなかった。２走には男子１００メートル王者のセビルを擁する優