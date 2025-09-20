メダルには遠かった…。陸上の世界選手権８日目（２０日、東京・国立競技場）、男子１６００メートルリレー予選が行われ、日本は２分５９秒７４で２組６位。シーズンベストをマークするも、決勝進出を逃した。大歓声を背にトラックを駆け抜けたが、世界の壁は厚かった。４００メートルで日本人として３４年ぶりに決勝に進み、６位入賞を果たした中島佑気ジョセフ（富士通）が１走を担い、粘りの走りを見せる。しかし、２走・佐