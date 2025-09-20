パ首位のソフトバンクは２０日のオリックス戦（みずほペイペイ）に４―５で競り負けた。後半戦負けなしだったオリックス戦の連勝が「８」でストップ。優勝マジックは「７」のままで、２位・日本ハムとのゲーム差は３・５に縮まった。悔しい敗戦となったが、明るい話題があった。近藤健介外野手（３２）が２発を含む４安打３打点の大暴れ。１８日の日本ハム戦では４三振を含む５打数無安打と元気がなかったが、その反動とばかり