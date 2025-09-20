◆大相撲秋場所７日目（２０日、東京・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）が３連勝を飾った。幕内・豪ノ山（武隈）を立ち合いから約３秒で圧倒。一気の出足で押し倒し、土俵下まで吹っ飛ばした。「いい相撲。左手がちゃんと前に出ていた。左が一番大事」と振り返った。全勝の横綱・豊昇龍（立浪）を１差で追う。「自分は自分。目の前の一番だけをしっかり考えて、最後までしっかり頑張りたい」と足元を見つめた。８日目は境