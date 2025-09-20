◆世界陸上第８日（２０日、国立競技場）男子４００メートルリレー予選で日本（小池祐貴―柳田大輝―桐生祥秀―鵜沢飛羽）は３８秒０７、２組３着で２１日の決勝進出を決めた。五輪は０８年北京大会、１６年リオ大会で銀、世界陸上は１７年ロンドン大会、１９年ドーハ大会で銅メダルを獲得も、その後は表彰台から遠ざかる“リレー侍”。完全復活へ、まずは第一関門を突破した。今季の男子４００メートルリレーは、メンバー候