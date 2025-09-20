◆大相撲秋場所７日目（２０日、東京・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）は東前頭４枚目・平戸海（境川）をすくい投げで退け、無傷の７連勝とした。立ち合いで張り差しを選択。上手を引けず、抱えて強引にすくったが耐えられ、頭をつけた平戸海に押し返された。それでも土俵際で体を残して逆転のすくい投げ。全勝を守り、単独首位だが、支度部屋で「ちょっと危なかったです」と率直に語った。薄氷の勝利とはなったが、横綱初優