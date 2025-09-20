BE:FIRST "空" Release Party 7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの8枚目のシングル「空」のリリースを記念した配信番組「BE:FIRST "空" Release Party」が9月20日”空の日”に公開され、事前にBESTY（=BE:FIRSTのファンの呼称）から募集した様々な空の映像とともに「空」を歌唱した。【動画】BE:FIRST "空" Release Party9月17日に8枚目のシングルとしてリリースされた「空」は、第92回 NHK全国学校音楽コ