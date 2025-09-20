「日本ハム８−７ロッテ」（２０日、エスコンフィールド）日本ハムが今季１０度目のサヨナラ勝ち。同点の九回２死二塁から代打・浅間が決勝の適時二塁打を放った。清宮幸は三回に右前適時打、四回に中堅への３点適時二塁打を放ち、今季最多タイとなる４打点の活躍。初回の第１打席では、前日に引退試合を行った中日・中田翔の登場曲「ＰＥＲＦＥＣＴＨＵＭＡＮ」で打席に入った。プロ入りした２０１８年から２１年途中ま